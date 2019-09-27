МИД России высказался о конфликте Малахова с Киргизией

После программы Андрея Малахова на российском телевидении никто не вызывал представителя Москвы в МИД Киргизии, заявили в министерстве иностранных дел России.

Отмечается, что ситуация вокруг программы Малахова не имеет отношения к двусторонним межгосударственным контактам России и Киргизии, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу МИД Киргизии выразил озабоченность высказываниями Малахова в адрес жителей республики.

Речь идет о передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где обсуждалось ДТП двухмесячной давности с участием таксиста-киргиза, столкнувшимся с мотоциклистом – 25-летним Александром Маруговым, сыном миллиардера Владимира Маругова. Мотоциклист умер.

Малахов в передаче предположил, что таксист Акбаров за денежное вознаграждение мог специально устроить аварию. «Дай ему 100 тысяч долларов, которые сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов», – сказал Малахов.

Киргизская сторона заявила, что ведущий «некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики».

Малахов позже выразил сожаление, что его слова неправильно истолковали в Киргизии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о международном скандале, который спровоцировало высказывание Малахова в его телепередаче.