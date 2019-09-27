Малахов отреагировал на негодование жителей Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова о гибели сына миллиардера Александра Маругова неправильно истолковали в Киргизии.

«Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии, но за пару суток я получил более 20 000 откликов на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» о странной смерти сына олигарха – колбасного короля Владимира Маругова – Александра», – говорится в заявлении Малахова на сайте Starhit.ru.

«Мотоцикл Саши столкнулся с такси, за рулем которого сидел 24-летний Исламбек Акбаров. Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более десяти национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын», – добавил он.

Малахов добавил, что правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства.

«Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам. Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы – впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя. И вслед за ним я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», – заявил Малахов.

Напомним, ранее в пятницу МИД Киргизии выразил озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики. Киргизская сторона заявила, что во время данной передачи ее ведущий «некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом», в котором погиб гражданин России Александр Маругов.