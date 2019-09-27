Киргизия возмутилась высказываниями телеведущего Малахова

МИД Киргизии выразил озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики.

В МИД рассказали, что 26 сентября в ведомство был вызван советник-посланник посольства России. Поводом для этого стала передача «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

«В ходе встречи представитель МИД отметил ситуацию вокруг высказываний известного российского телеведущего в эфире телепередачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым» от 24 сентября 2019 года относительно ДТП с участием гражданина Кыргызской Республики Исламбека Акбарова», – передает ТАСС заявили в МИД Киргизии.

Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время данной передачи ее ведущий «некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом», в котором погиб гражданин России Александр Маругов.

«Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», – говорится в сообщении.

Во время эфира Малахов предположил, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП.

Напомним, в начале июля в правоохранительных органах столицы сообщили о гибели в центре Москвы в ДТП на мотоцикле сына известного бизнесмена Владимира Маругова Александра.