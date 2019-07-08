Сын владельца колбасных заводов погиб в ДТП на мотоцикле в Москве

В правоохранительных органах столицы сообщили о гибели в ночь на понедельник в центре Москвы в ДТП на мотоцикле сына известного бизнесмена Владимира Маругова Александра.

По неподтвержденной официально информации, ДТП, в котором погиб сын бизнесмена, произошло на Фрунзенской набережной. Мотоцикл Александра столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего оба транспортных средства загорелись, а обоих водителей доставили в больницу. Спасти мотоциклиста врачи не смогли.

«Мотоциклист погиб, им был сын бизнесмена Владимира Маругова Александр Маругов. Обстоятельства ДТП выясняются», – передает РИА «Новости» слова источника.

Владельца нескольких колбасных заводов Владимира Маругова негласно называют «мясным королем».

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Доренко было 59 лет.

Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но позже стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится из-за проведения судебно-химической экспертизы, которая в итоге не выявила признаков отравления Доренко.