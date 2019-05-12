Намеченное на воскресенье прощание с Доренко отменили

Прощание с умершим 9 мая Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище в воскресенье не состоится, так как полиция запретила выдавать тело вдове журналиста.

Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг в ночь на воскресенье, в нем содержится запрет на выдачу тела для захоронения или кремации. Это объясняется тем, что нужно проведение «повторной судебно-медицинской экспертизы», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Решение принято по заявлению дочерей Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они считают, что журналиста могли отравить.

Начальник бюро судмедэкспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводили в день смерти. Тогда установили, что смерть была естественной. Повторно вскрытие не проводится.

«Вероятно, документ следует понимать как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», – заявил Шигеев.

По официальному заключению, причиной смерти стал разрыв аорты.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. На 12 мая назначили кремацию Доренко, также должен пройти мотопробег в память о нем.