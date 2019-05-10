Названа официальная причина смерти Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.

«Главный редактор «Говорит Москва» умер от разрыва аорты. Аневризма грудной части аорты разорванная» – так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы», – сказано в сообщении на сайте радиостанции.

Вскрытие прошло в ночь на 10 мая в морге при Троекуровском кладбище.

Также гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил, где похоронят журналиста. «Похороны состоятся на Троекуровском. Время и дата будут объявлены позднее», – сказал Мамонтов АГН «Москва».

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин, журналисты и блогеры отреагировали на смерть Доренко.

Позже в Сети появились видео момента смерти и попыток врачей реанимировать Доренко.