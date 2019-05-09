Появилось видео момента смерти Доренко

В Сети появилось видео, на котором заметно, как мотоцикл главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко во время движения в центре Москвы уходит на встречную полосу после того, как журналисту стало плохо с сердцем.

На записи видно, как Доренко едет на мотоцикле по центру города, когда ему стало плохо с сердцем. Журналист упал с мотоцикла.

Известный журналист, главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в четверг вечером после падения с мотоцикла в центре Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин, журналисты и блогеры отреагировали на смерть Доренко.