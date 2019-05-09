В Сети отреагировали на смерть Доренко

Мэр Москвы Сергей Собянин, журналисты и блогеры отреагировали на смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко.

Смерть Доренко подтвердил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Сергей Доренко погиб. Друзья мои, пока врачи ничего не объясняют, я комментировать ничего не буду», – написал он в Telegram.

На сообщения о смерти Доренко отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. «Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил – на крутом вираже. Честно – страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», – написал он в Twitter.

«Серега был моим другом. Мы работали вместе на RTVi, там и сдружились, – написала Тина Канделаки в своем telegram-канале. – С ним легко было дружить, как и легко было воевать. Мне повезло, что у нас сложились отношения мгновенно, потому что не влюбиться в его язык, реакцию, формулировки и обороты речи мне было невозможно. Широкий парень, объятия которого многим были не по силам.

Сережа перерос оба века. Первым из нас. Он был лучшим ведущим программы «Время» в 20 веке, он стал лучшим в Телеграме 21 века. Он – последний из профессии по-настоящему одержимый пропагандист, который верил и заставлял верить других в свое слово.

Ушел 9 мая. В День Победы, успев взглянуть на мирное небо и еще раз предупредив о хрупкости мира», – написала она.

«Давайте помолимся за Сергея Доренко. Очень симпатичный по-человечески, но постоянно ужасно кощунствовал и все время мутил что-то антицерковное. Пусть Господь его помилует хоть по нашим молитвам», – написал публицист Егор Холмогоров.

«Доренко был трикстером из девяностых, на чистом интеллекте и циническом обаянии, дотянувшим через нулевые в десятые. Покойный любил простые, понятные радости: женщин, яхты, мотоциклы. На мотоцикле и разбился. Ушел на скорости – не самый плохой конец. Нам будет вас не хватать. До свидания. Всего вам доброго», – написал автор канала Plastic Mashine.

«Сергей Леонидович, прощайте. Таких больше не делают», – добавил автор канала «Беспощадный пиарщик».

Telegram-канал 360 сообщает, что телеведущий Дмитрий Киселев назвал Сергея Доренко «этапом в отечественной журналистике».

«Яркий, сильный, мощный журналист, который прошел очень разные этапы своей биографии и карьеры. Но, бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений. Такая трагическая смерть молодого еще человека, который был полон планов, неожиданна. Это трагедия для его семьи и поклонников, да и просто большая потеря для всего журналистского корпуса. Для всей нашей профессии большая потеря», – прокомментировал случившееся Telegram-каналу 360 телеведущий Владимир Соловьев.

Известный журналист, главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в четверг вечером после падения с мотоцикла в центре Москвы. «Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», – сообщил источник.