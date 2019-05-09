Сергей Доренко умер на мотоцикле

Известный журналист, главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался после падения с мотоцикла в центре Москвы. По предварительным данным, стало плохо с сердцем и он не смог справиться с управлением.

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», – сообщил источник ТАСС.

Источник РИА «Новости» также сообщает, что смерть Доренко произошла по естественным причинам.

Радиостанция «Говорит Москва» также подтвердила смерть журналиста Сергея Доренко. «Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в Москве. Радиостанция подтверждает эти данные», – говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что «Сергей Доренко пережил клиническую смерть» и за его жизнь борются врачи».

По данным канала, «известный журналист ехал на мотоцикле марки Триумф в Москве, но внезапно упал. Предварительно заключение – почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством».

Позже канал подтвердил, что Доренко скончался, не приходя в сознание.

Российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Имеел три квалификации «филолог, преподаватель русского языка как иностранного», «переводчик с испанского языка», «переводчик с португальского языка».

На телевидение Доренко пришел 1 апреля 1985 года. До 1991 года – редактор Службы внешних отношений ЦТ, ведущий-комментатор информационной программы «120 минут», корреспондент программы «Телевизионная служба новостей».

В 1991-1992 годы – политический обозреватель ВГТРК, ведущий программы «Вести». В 1992-1993 годы – ведущий программы «Новости» на 1-м канале «Останкино». В 1993 году – корреспондент испанской службы новостей телеканала CNN. В 1993-1994 годы – директор Службы информации МНВК (телеканал «ТВ-6 Москва»). С января 1994 года – ведущий программы «Подробности» на канале РТР. В 1995 году – ведущий программы «Версии» на канале ОРТ, затем на НТВ. С октября 1996 года – первый заместитель Главного продюсера Дирекции информационных программ, автор и ведущий аналитической программы «Время».

С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года Доренко был главным редактором и радиоведущим радиостанции «Русская служба новостей». С 2014 года – главред радиостанции «Говорит Москва».

Блогеры отреагировали на его смерть.