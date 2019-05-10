Опубликовано видео попытки реанимировать Доренко

СМИ опубликовали видеозапись, на которой медики пытаются реанимировать журналиста Сергея Доренко.

Видео опубликовал канал РЕН ТВ.

Напомним, по предварительным данным, у журналиста остановилось сердце, когда он ехал на мотоцикле. В результате Доренко упал с мотоцикла. Момент падения также попал на видео.