Появилась информация о полученных Доренко при падении с мотоцикла травмах

Источник рассказал о том, насколько серьезными были травмы, полученные журналистом Сергеем Доренко; напомним, главред радиостанции «Говорит Москва» скончался после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По словам источника «Интерфакса», у Доренко, когда он ехал на мотоцикле, «остановилось сердце». Полученные при падении травмы «не носили критического характера», не они стали причиной смерти. Как заявил источник, «не приходится сомневаться в естественных причинах» смерти.