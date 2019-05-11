Названа дата кремации Сергея Доренко

12 мая на Троекуровском кладбище пройдет прощание с журналистом Сергеем Доренко.

«Прощание начнется в 11.00 [на Троекуровском кладбище]. Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут [прах]. Про кладбище пока нет информации, возможно, потом будут похороны, но это еще не решено», – сообщил источник в мэрии ТАСС.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Также стало известно, что 12 мая в Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко.