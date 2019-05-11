Память Доренко решили почтить мотопробегом

12 мая в Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко, скончавшемся в возрасте 59 лет.

Мотоциклистов приглашают собраться 12 мая в 14.00 у редакции радиостанции на Пятницкой улице, д. 25, стр.1. Как сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва», с инициативой мотопробега выступил журналист Илья Жегулев.

Участники мотопробега проедут по внутренней стороне Садового кольца через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицу, Земляной Вал, переедут через реку по Краснохолмскому мосту, развернутся и поедут в обратную сторону.

Также планируется возложение цветов на месте гибели Сергея Доренко.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Прощание с Сергеем Доренко также состоится в воскресенье, 12 мая, в 11.00 на Троекуровском кладбище.