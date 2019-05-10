Названы дата и место прощания с Доренко

Прощание с Сергеем Доренко, который умер 9 мая в Москве, состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.

«Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, в 11 утра на Троекуровском кладбище», говорится в сообщении в telegram-канале «Говорит Москва».

Известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным журналиста Доренко.