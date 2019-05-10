Путин выразил соболезнования родным журналиста Доренко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Ранее Владимир Познер предположил, что Доренко отправился в ад, где «самому сатане дает жару», а Алексей Венедиктов и Маргарита Симоньян рассказали, как брали вместе с Доренко интервью у Лаврова.