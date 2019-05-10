Венедиктов и Симоньян рассказали памятную историю о Доренко

Журналисты Алексей Венедиктов и Маргарита Симоньян вспомнили, как вместе с Сергеем Доренко брали интервью у министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Коллеги вспоминают, что самое интересное интервью, которое Лавров дал за 5 лет, это совместное интервью Маргарите Симоньян, Сергею Доренко и мне в апреле 2015», – написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Ох, я помню это интервью. Мы еще все перессорились. Кричали. В итоге, интервью получилось отличное», – ответила ему главред RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Она также отметила, что с трудом может вспомнить случай, когда они общались и «ни разу друг на друга не огрызнулись».

«Даже за столом, с вином и закусками. Еще с твоих @aavst55 (Алексей Венедиктов – прим. ВЗГЛЯД) незабвенных «шабатов» пятнадцатилетней давности», – вспоминает Симоньян.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Ранее Владимир Познер предположил, что Доренко отправился в ад, где «самому сатане дает жару».