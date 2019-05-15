Закрыт вопрос об отравлении Доренко

Судебно-химическое исследование не показало признаков того, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко мог быть отравлен, сообщил источник в бюро судмедэкспертизы.

«Наличия следов отравляющих веществ в крови и тканях Доренко установить не удалось», – сказал источник «Интерфакса», пояснив, что приоритетной версией гибели журналиста остаются естественные причины.

«Медики не изменили своей позиции. Причина смерти – разрыв аневризмы аорты», – сказал источник.

Эту же информацию подтвердил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления у Сергея Доренко», – написал Венедиктов в своем Telegram.

Вместе с тем генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил РБК, что пока не получал документ с результатами экспертизы.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Ему было 59 лет. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.