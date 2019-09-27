Малахов поссорился с Киргизией из-за гибели сына «колбасного короля»

Популярный ведущий ток-шоу Андрей Малахов оказался главным героем политического скандала. МИД Киргизии вызвал «на ковер» представителя посольства России, киргизские дипломаты обвинили журналиста в оскорблении целого народа. Поведение Малахова будут разбирать на всероссийском форуме киргизской диаспоры. Чем популярный телеведущий прогневал дружественное России государство?

В пятницу МИД Киргизии выразил озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики. Накануне в министерство был вызван советник-посланник посольства России. Ранее в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» обсуждалось ДТП двухмесячной давности с участием таксиста-киргиза, который столкнулся с мотоциклистом – 25-летним Александром Маруговым, сыном миллиардера Владимира Маругова. Впоследствии мотоциклист скончался.

По оценке следователей, двигающийся с огромной скоростью на спортивном мотоцикле Маругов врезался в автомобиль такси, которым управлял гражданин Киргизии Исламбек Акбаров. По предварительным данным, именно Акбаров нарушил ПДД – и таким образом, является виновником столкновения.

Киргизский МИД обратил внимание российских коллег на то, что во время шоу Малахов «некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом». А именно: во время эфира Малахов предположил, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить аварию. «Дай ему 100 тысяч долларов, которые сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов», – цитировал слова Малахова «Спутник-Киргизия».

«Малахов – не наш герой, – говорится в сообщении в Facebook посольства Киргизии в Москве. – В связи с высказываниями телеведущего А. Малахова можно сказать одно: легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ». Довольно резко в комментарии газете ВЗГЛЯД высказался и представитель киргизского землячества в России – руководитель организации «Киргизское объединение» Абдыганы Шакиров:

«То, что говорит Малахов, раздражает нормального человека. Если коротко – это полная чушь.

Конечно, не нам судить ведущего, который является любимцем многих людей, не только россиян. Но я думаю, к нему придет разум, и он будет извиняться перед киргизским народом».

«Сегодня мы проводим всероссийский форум на тему «Кыргызская диаспора», на котором несколько спикеров, в том числе и наш чрезвычайный и полномочный посол в России, высказали свое мнение по поводу слов господина Малахова, – рассказал Шакиров. – Все осуждают и считают, что такими единичными случаями нельзя обобщать и говорить о целом народе».

Сам Малахов довольно оперативно отреагировал на скандал, принявший межгосударственный характер. «Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии, – написал телеведущий в своем блоге на портале «Стархит», главным редактором которого он является. – Но за пару суток я получил более 20 000 откликов на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» о странной смерти сына олигарха – колбасного короля Владимира Маругова – Александра».

Журналист подчеркнул: его профессиональной задачей было защитить и поддержать Татьяну Маругову – мать погибшего Александра Маругова. «Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы: впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния – пусть не от самого виновника произошедшего (таксиста Исламбека Акбарова – прим. ВЗГЛЯД), а от его представителя», – добавил он. Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства, подчеркнул Малахов.

При этом он выразил сожаление в том, что его слова «были неправильно интерпретированы некоторыми киргизами». «Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам», – подчеркнул Малахов. Малахов упомянул то, что всегда выступал «за мир и добрососедские отношения», напомнил о том, что в его программе «дружно трудятся представители более десяти национальностей» – но при этом подчеркнул, что также выступает за справедливость и свободу слова.

За коллегу по телеканалу «Россия 1» вступился известный телеведущий Владимир Соловьев. «В первую очередь Андрей очень опытный журналист. Он давно отслеживает ситуацию, связанную с гибелью господина Маругова. Я думаю, если Андрей делает такого рода предположения, у него есть для этого основания», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД.

«Поэтому здесь я понимаю обе стороны, – добавил собеседник. – Но в таких случаях прекрасно работает традиционный механизм: я понимаю, идет следствие, которое будет рассматривать эту ситуацию». Соловьев не считает, что «Андрея в какой-то степени волновала национальность или гражданство участника ДТП». «Я не видел лично программу, но уверен в том, что Андрей не показывал неуважение ни к стране, ни к народу. То есть речь шла о конкретном человеке, его вовлеченности в конкретное дорожно-транспортное происшествие, в котором, по мнению Андрея, слишком много неясности», – добавил журналист.

По мнению Соловьева, если у МИД Киргизии есть информация, которая может просветить каким-то образом происшествие и мотивацию своего гражданина, то это надо предоставить судебным органам.

«Но выражать некую ноту протеста или озабоченность по поводу мнения, высказанного журналистом в свободной стране – у нас так не очень принято.

Как я понимаю, никакого разжигания национальной розни у Андрея не было, – отметил Соловьев. – А так, мы живем в свободной стране, и у каждого есть право выражать свое мнение, тем более Андрей всегда очень взвешенно и обоснованно высказывает свою позицию».

Эксперты по Средней Азии отмечают, что фраза Малахова о сложной экономической ситуации в странах региона (и Киргизии в частности) соответствует действительности. «Экономическая ситуация в Киргизии действительно сложная. Это одна из самых нищих стран постсоветского пространства», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. На данный момент среднемесячная номинальная зарплата в Киргизии составляет (в пересчете) чуть более 15 тысяч рублей, по данным республиканской службы статистики. Более 10 процентов населения республики работает за рубежом, в первую очередь в России (по данным Центробанка РФ из России в Киргизию переведено около 2,6 млрд рублей). Добавим, что в конце лета республика пережила острый политический кризис.

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По мнению Князева, действующее руководство Киргизии «не способно на то, чтобы вывести республику из кризисного состояния». «Руководство – неспособное даже исключить какие-то последствия кризиса другими способами, кроме как выпрашивать деньги, в частности в Москве», – считает собеседник.

«В целом отношения России и Киргизии я оцениваю плохо, потому что на протяжении достаточно многих лет и до последнего времени Россия, чтобы удержать Киргизию в рамках своего политического влияния, вбрасывала в нее немалые деньги ежемесячно, причем не считая разовых крупных сумм по каким-то проектам, – считает Князев. – А в ответ имеет очень непоследовательного союзника, по любому поводу способного высказывать свои претензии, амбиции и в любой момент готового изменить своим союзническим отношениям».

Собеседник считает, что демарш официального Бишкека стал проявлением «комплекса неполноценности малой и не вполне состоявшейся» политической элиты. «Киргизским политикам нечем заняться, кроме истории с Малаховым?» – задался вопросом Князев. По его мнению, «еще более странной здесь выглядит позиция посольства России в Бишкеке, которое по-видимому присоединилось к хору киргизских депутатов». «Я думаю, что их посольство должно заниматься немножко более серьезными делами», – отметил Князев.