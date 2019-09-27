Соловьев защитил Малахова в конфликте с Киргизией

«Андрей Малахов очень опытный журналист. Думаю, что если Андрей делает такие предположения, у него есть для этого основания», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал возмущение властей Киргизии из-за высказываний Малахова во время передачи на телеканале «Россия 1», посвященной ДТП с участием таксиста-киргиза и сына российского бизнесмена.

«Андрей давно отслеживает ситуацию, связанную с гибелью Александра Маругова», – отметил Владимир Соловьев. Поясним – в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» обсуждалось ДТП двухмесячной давности с участием таксиста – выходца из Киргизии, который столкнулся с мотоциклистом – Александром Маруговым, сыном миллиардера Владимира Маругова. Впоследствии мотоциклист скончался.

Малахов предположил, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить аварию. «Дай ему 100 тысяч долларов, которые сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов», – цитировал слова Малахова «Спутник-Киргизия». Власти Киргизии бурно отреагировали на это заявление: накануне в МИД страны был вызван советник-посланник посольства России в Бишкеке. В пятницу МИД Киргизии выразил озабоченность.

«Я не думаю, что Андрея в какой-то степени волновала национальность или гражданство участника ДТП. Я лично не видел программу, но уверен в том, что Андрей не выказывал неуважение ни к стране, ни к народу, – отметил Соловьев. – То есть речь шла о конкретном человеке, его вовлеченности в конкретное дорожно-транспортное происшествие, в котором, по мнению Андрея, слишком много неясности».

«Поэтому мне кажется, если у МИД Киргизии есть информация, которая может просветить каким-то образом происшествие и мотивацию своего гражданина, то это надо предоставить судебным органам, – отметил Соловьев. – Но выражать некую ноту протеста или озабоченность по поводу мнения, высказанного журналистом в свободной стране – у нас так не очень принято. Как я понимаю, никакого разжигания национальной розни у Андрея не было. А так, мы живем в свободной стране, и у каждого есть право выражать свое мнение, тем более Андрей всегда очень взвешенно и обоснованно высказывает свою позицию».