За событиями в Киргизии стоит внешняя сила

Взгляд
10 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
Разделы

Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
Перейти а раздел…

Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
Перейти а раздел…

Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
Перейти а раздел…

«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

Италия оказалась на грани досрочных выборов Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

За событиями в Киргизии стоит внешняя сила

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Интерес Вашингтона к Киргизии понятен – страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках. Которых через Киргизию можно ослабить, а то (при большой удаче) и развалить. Подробности...

Оппозиция предлагает нанять идиота

Сергей Мардан, публицист
Базовые свободы – это возможность накормить своих детей, иметь крышу над головой и жить без страха быть убитым средь бела дня. Так вот. В отношении свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной. Подробности...
Обсуждение: 132 комментария

Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    У итальянских «друзей Путина» кризис

    Какой американский посол нужен России

    Как устроены телефонные переговоры между президентами

      Перейти а раздел…

      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
      Подробности...

      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
      Подробности...

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

          • Не доверяю всем

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мэрия заявила о подготовке провокаций на согласованном митинге в Москве
              При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников РосатомаПроход первого тепловоза с составом по Крымскому мосту сняли на видеоВ Белом доме пообещали наказать Китай за манипулирование курсом юаняСирийская армия понесла крупные потери
              Россия приостановила ввоз яблок, груш и персиков из КитаяРекордная колонна байкеров из Европы прибыла в КрымСтроители рассказали о первых ж/д составах на Крымском мостуГорбачев-фонд отреагировал на сообщения об «очень плохом» состоянии экс-президента СССР
              Минфин объявил о возврате суверенного рейтинга России на досанкционный уровеньПосле новых взрывов под Ачинском на разведку территории отправили беспилотникиРоскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»Шнуров высмеял участников несанкционированных митингов в Москве

              Главная тема


              Главой всех американских разведок станет почти случайный человек

              «открыто сказать это»


              Турецкий политик посоветовал Эрдогану признать Крым российским

              критика гения


              На японского геймдизайнера ополчились из-за постера к российскому фильму

              спортивное гражданство


              Двое российских фигуристов решили выступать за Белоруссию

              Видео

              20 лет назад


              Решение Ельцина изменило ход истории России

              вторая чеченская


              Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

              бывший ссср


              Киргизия зависла между «третьей революцией» и войной президентов

              проблема дефляции


              Россиян ждет испытание падением цен

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Право на «днище»


              Лев Пирогов: Миссионер для заблудших и забуревших

              Противоречивая родина


              Анна Долгарева: Русские люди черепами не мерятся

              Рефлекс отмены


              Андрей Бабицкий: Мертвые догмы несистемной оппозиции

              на ваш взгляд


              Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?


              Геворг Мирзаян

              За событиями в Киргизии стоит внешняя сила

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 10 августа 2019, 13:40

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В Киргизии зреет новая революция. Причиной этому стала глупость, жадность и незрелость киргизских элит, а также большое желание и финансовые вложения со стороны Соединенных Штатов.

              Несознательные руководители

              Сам конфликт разгорелся потому, что поссорились два президента – бывший глава государства Алмазбек Атамбаев и назначенный им же самим преемник, нынешний руководитель страны Сооронбай Жээнбеков.

              Кто-то из умных людей сказал, что стабильность и демократичность государственной системы определяется не потому, как люди приходят к власти, а потому, как они уходят. И, казалось, в Киргизии этот транзит состоялся успешно – в 2017 году Атамбаев после единственного положенного ему по конституции президентского срока отдал власть однопартийцу Сооронбаю Жээнбекову, избранному народом страны.

              Да, Атамбаев передавал власть «своему человеку» в расчете на то, что он таким образом сохранит в стране политическое влияние. Да, политологи предсказывали, что надеждам президента не суждено сбыться. Не первый раз в истории преемник после «оперения» выходит из-под тени предшественника и/или выдвинувшей его «семибоярщины», после чего начинает проводить самостоятельную политику. Однако в этом конкретном случае преемник нарушил возможно имевшие место гарантии безопасности Атамбаеву и его окружению.

              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

              В 2018 - начале 2019 года развернул настоящую кампанию против предшественника, пытаясь лишить всех возможностей по влиянию на работу киргизских властей. Руководство страны начало расследования ряда аспектов деятельности предыдущей администрации, и уже обвинило Атамбаева в коррупции, а также в помощи криминальным авторитатам.

              По мнению главы Евразийского налитического клуба Никиты Мендковича, аресты ряда чиновников атамбаевского времени, включая бывшего премьера Исакова и ряд непубличных конфликтов окончательно превратили отношения двух президентов из дружбы в конфронтацию. Именно эта вражда вкупе со стремлением «защитить» людей из своих «команд» довела конфликт до такого состояния – без всего этого он бы вряд ли принял столь опасные насильственные формы.

              Опасные – и, к сожалению, бессмысленные и непрофессиональные. После того, как Атамбаев отказался приходить на допросы по ряду открытых против него уголовных дел, а также после спешно проведенного через парламент снятия с бывшего президента юридической неприкосновенности власти решили его задержать. Взять под стражу в собственном доме, находящемся в селении Кой-Таш. Однако сама операция по захвату, прошедшая 7 августа, была организована из рук вон плохо. Точечная операция из серии «неожиданно вошел – всех положил на пол – быстро вышел с объектом» превратилась в затяжной штурм, бойню и закончилась позорным поражением для власти. Спецназ был захвачен срочно прибывшими «сторонниками президента», многие из бойцов были ранены. Их отправили в больницу (один все-таки погиб), а шестерых оставили в доме в качестве заложников.

              Да, это Атамбаева в итоге не спасло – перевес сил все-таки был на стороне государства (подтянувшего к селу значительные ресурсы), и экс-президент после долгих переговоров сдался и позволил себя задержать. Да, сейчас он уже получил статус обвиняемого, а президент Жээнбеков обвинил его «в грубом попрании Конституции». Однако эта победа выглядит для властей пирровой – в стране уже разворачиваются массовые акции протеста, которые накладываются на традиционный раскол между кланами севера (к которым принадлежит Атамбаев) и юга (чьим представителем является Жээнбеков) страны. В результате в Бишкеке назревает очередной киргизский бунт – бессмысленный, беспощадный, но столь нужный кое-кому из внешних сил.

              Американский бензин

              При всех бесспорно внутренних причинах кризиса нельзя игнорировать тот факт, что он стимулировался из-за рубежа. Прежде всего из Соединенных Штатов. Интерес Вашингтона к Киргизии понятен – страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках. Которых через Киргизию можно ослабить, а то (при большой удаче) и развалить.

              Первая – это Евразийская интеграция, которая укрепляет российское влияние на постсоветском пространстве и привязывает местные экономики к российской. Вторая, и куда более опасная для США – это китайский проект «Один пояс-Один путь», который призван перееориентировать китайско-европейскую торговлю с морских (контролируемых американским флотом) путей на сухопутные. Кроме того, Путь цементирует китайское влияние в этих странах, и превращает регионы к западу от границы КНР в «безопасный задний двор». Гарантирует Китаю отсутствие «второго фронта» во время геополитической экспансии Пекина в юго-восточном направлении и связанного с этим углубления американо-китайских противоречий.

              В Киргизии дестабилизировать эти проекты проще всего. Страна известна внутренней нестабильностью, связанной с глубоко клановой структурой общества, отсутствием традиции авторитаризма (который нужен в таких обществах для консолидации и выстраивания государственных институтов), а также весьма анархической структурой протогражданского общества. Неудивительно, что Киргизия стала крайне питательной для различных американских некоммерческих организаций, которые активно работают в стране и тесно контактируют с местной оппозицией.

              Так, по словам Никиты Мендковича, в мае Бишкек посетили два эмиссара из NED (известный американский научный центр, занимающийся вопросами смены режима), среди которых была директор Евразийского направления Спаска Гатзинска. Они встречались с оппозиционными активистами (которые сейчас примкнули к сторонникам Атамбаева), обсуждали консолидацию оппозиции, «поднятие» северных областей против президента и финансирование этой активности.

              В Москве и в Пекине прекрасно осознают всю «слабость» киргизского звена в их проектах – и делали все возможное для его укрепления. Так, российские и китайские власти всячески поддержали мирный транзит власти от Атамбаева к преемнику (первый законный переход полномочий от одного главы государства к другому в истории независимой Киргизии – не считая ухода «временно президента» Розы Отумбаевой) в надежде на то, что он поставит жирную точку в истории киргизских переворотов. Однако там недооценили политическую незрелость местного чиновничества, которое не понимает, насколько важно было отучить киргизский народ от традиций «уличной демократии», внушить людям мысль о том, что главу государства можно ставить и убирать лишь у избирательных урн.

              Именно эта политическая незрелость, по всей видимости, стала и причиной того, почему российским властям не удалось убедить Атамбаева и Жээнбекова решить свои противоречия без вынесения сора из юрты. Конечно, Москва продолжит попытки вразумить местные элиты – 8 августа в Киргизию прибыл премьер Дмитрий Медведев. Который не только поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета (официальная цель визита), но и проведет переговоры со всеми бузотерами. Вот только выброшенный сор в юрту он уже не вернет.

              Перефразируя Шарапова из «Место встречи изменить нельзя», самое дорогое на земле – это глупость, ибо за нее дороже всего придется платить. И глупость киргизских властей может по самой дорогой цене обойтись. Глупость и жадность.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Оппозиция предлагает нанять идиота

              Сергей Мардан, публицист
              Базовые свободы – это возможность накормить своих детей, иметь крышу над головой и жить без страха быть убитым средь бела дня. Так вот. В отношении свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной. Подробности...
              Обсуждение: 132 комментария

              Миссионер для заблудших и забуревших

              Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
              В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
              Обсуждение: 64 комментария

              Русские люди черепами не мерятся

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Россия строилась на том, что принимала в себя тех, кто стремился к ней. И были ли менее русскими умиравшие на Великой Отечественной татары, казахи, узбеки? Были ли они менее русскими, чем нынешние юноши и девушки, гуляющие по парку «Зарядье»? Подробности...
              Обсуждение: 58 комментариев

              Мертвые догмы несистемной оппозиции

              Андрей Бабицкий, журналист
              Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...
              Обсуждение: 67 комментариев

              Киргизская «Игра престолов» у наших границ

              Андрей Медведев, Политический обозреватель
              Особенность киргизской «революции» всегда состоит в том, что она имеет огромный шанс перерасти в гражданскую войну. Причина в специфике государства. Север и Юг страны – это два традиционно конкурирующих региона. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Супермаркеты поймали нас в сети

              Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
              Сейчас модно брендировать города, создавать городскую айдентику. Нарисуйте многоэтажный дом. Внизу – большие витрины и вывеску «Пятерочка». Ну или «Магнит». Вот вам вполне узнаваемый портрет любого города Российской Федерации. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Кровь, пот и слёзы Кашмира

              Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
              Правительство Индии пошло на обострение ситуации вокруг Кашмира – единственного мусульманского региона страны. Скорее всего, будет отменена автономия и привилегии штата, а сам он будет разделен на две территории. К чему это приведет? Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Право бить и пинать полицейских не записано в Конституции

              Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              Полицейский не должен проводить аналитическую работу на предмет того, незаконно митингующий профессор перед ним или просто гопник интеллигентного вида, но с арматурой у рукаве. За полицейского уже подумали и отдали приказ. Подробности...
              Обсуждение: 89 комментариев

              Москва, которую мы потеряли, и слава Богу

              Андрей Манчук, политолог
              Москва далеко не идеальна – несмотря на внешний блеск, в ней полно проблем. Но, вспоминая август 1999 года, я понимаю: сейчас это совсем другой город, ничем не похожий на свой прежний образ – на Москву, которую мы потеряли. Подробности...
              Обсуждение: 106 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............