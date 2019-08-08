Киргизская «Игра престолов» у наших границ

Особенность киргизской «революции» всегда состоит в том, что она имеет огромный шанс перерасти в гражданскую войну.

Причина в специфике государства. Север и Юг страны – это два традиционно конкурирующих региона. Южане более религиозные, северяне более светские. Южный регион был частью Кокандского ханства, северный – весьма условным вассалом.

В 19-м веке южнокиргизские князья боролись за власть в Кокандском ханстве. И считали себя вправе владеть всеми землями киргизов. У северных киргизов племя сарыбагыш стало главным, и тоже претендовало на всю власть. Собственно, в этом по сей день состоит суть внутрикиргизского конфликта и политики. Вечная борьба за власть идет между Севером, это чуйско-иссыккульский клан и все то же племя сарыбагыш, и Югом, это ошский клан.

Даже в годы СССР первые секретари (до 50-х годов вторые, потому что первым был русский, ставленник Москвы) ЦК чередовались: южанин – северянин. И было всегда значимо, сколько в ЦК и министерствах южан и северян.

В годы независимости это никуда не делось. Только обострилось. В году 92-м всерьёз говорили о разделении страны, и кстати, красный цвет флага – это компромисс. Красный – цвет южан. Северянин Акаев отчасти этим смог тогда притушить накал.

Атамбаев – северянин, Жээнбеков – южанин. Он, кстати, был губернатором Оша, когда в 2010-м там были столкновения киргизов и узбеков.

Так что нынешние события не конфликт только элит. Это куда серьёзнее. Юг против Севера. И Юг – это особые факторы. Помимо более сурового ислама, это ещё с 19-го века контрабанда и наркотрафик. Южные наркобароны традиционно вписаны в местную политику.

Арест Атамбаева – покушение на права Севера. Его сторонники, это сторонники не лично Атамбаева, а опять же Севера.

Такой вот вам Винтерфелл против Вестероса. Такая вот «Игра престолов» у наших границ. А знать это нужно, потому что у нас киргизов в России больше миллиона.

Источник: Блог Андрея Медведева