Появились «доказательства присутствия» ЧВК «Вагнера» в Ливии

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) представила «доказательства» участия российской ЧВК «Вагнера» в конфликте в Ливии. Как утверждают авторы расследования, бойцы ЧВК выступают на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

По мнению CIT, свидетельством того, что бойцы ЧВК «Вагнера» участвуют в боестолкновениях на стороне Хафтара, является опубликованное в Facebook видео последствий артиллерийского обстрела позиций ЛНА в районе международного аэропорта Триполи.

«В одном из фрагментов рядом с обстреливаемым зданием виден грузовик, который, по мнению расследователей, напоминает бронированные автомобили «Урал», которые бойцы ЧВК «Вагнера» использовали на территории Судана и Центральноафриканской республики», – передает Deutsche Welle сообщение Conflict Intelligence Team.

Кроме того, группа опубликовала видео и фото личных вещей, якобы брошенных россиянином после удара самолетов ПНС по населенному пункту в 11 км от аэропорта Триполи. На кадрах показаны мобильный телефон и банковская карта Сбербанка России, на которой расследователи смогли разобрать написанное латиницей имя VADIM BEKSHENEV, сообщает DW.

Авторы «расследования» утверждают, что нашли в соцсетях несколько профилей Вадима Бекшенева, в двух из которых был изображен тот же человек, который есть на фотографиях в телефоне, демонстрируемом на видео.

«Предположительно речь идет о подполковнике морской пехоты, возможно, проходившем службу в воинской части, располагающейся в поселке Янтарный Калининградской области и по некоторым данным являющейся одной из самых секретных частей Балтфлота», – пишет DW.

Как утверждают в Conflict Intelligence Team, в телефоне, который якобы принадлежал Бекшеневу, есть фотография награды ЧВК Вагнер «За победу над ИГИЛ*» (запрещенная в России организация). СIT делает вывод, что после службы в российской армии «подполковник» мог подписать контракт с ЧВК «Вагнера», а фото награды «косвенно говорит о том, что в составе этой ЧВК он мог принимать участие в сирийской операции, после чего был переправлен в Ливию».

О якобы появлении «вагнеровцев» на ливийском направлении первым ранее в сентябре сообщило Bloomberg.

Ранее Conflict Intelligence Team публиковала информацию о том, что представители ЧВК «Вагнера» якобы присутствуют в столице Судана Хартуме.