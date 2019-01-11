Появились фото, «доказывающие» присутствие ЧВК «Вагнера» в Судане

В социальных сетях появились новые фото и видео, якобы доказывающие присутствие представителей ЧВК «Вагнера» в столице Судана Хартуме.

По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, фото и видео были сделаны 11 и 12 января – в день антиправительственных протестов в Судане и днем позже. На снимках, предположительно, можно увидеть российский грузовой автомобиль «Урал-4320», припаркованный в центре суданской столицы Хартум.



Russian Russian private military in Khartoum to suppress the protesters pic.twitter.com/A0kUfdLpMz — Omar Mahdi(@omarmahdi) January 11, 2019

Согласно данным геолокации, автомобиль был снят в районе торгового центра «Аль-Ваха», приблизительно в 400 метрах от места протестов, – там же, где его запечатлел 1 января американский правозащитник Джонатан Хатсон.



The Russian private army #Wagner in #Sudan appearing in a video during the protests. No info of location or date but it looks like Khartoum and I received it today Jan.11.2019 pic.twitter.com/1Ge0bZC90v — Eihab (@EihabAD) January 11, 2019

«Мы не можем с уверенностью заявлять, что эти фото и видео сняты 11 января, а не тогда же, что и опубликованные ранее: на новых фотографиях отличается расположение других автомобилей, однако, судя по расположению теней, они были сняты в разное время дня в промежутке примерно между 10.00 и 13.00», – отметили представители Conflict Intelligence Team.

По их словам, если фотографии окажутся подлинными, «это означает, что российские инструкторы (которые, по сообщениям различных СМИ, являются наемниками ЧВК «Вагнера») регулярно находятся в районе массовых выступлений в суданской столице».

Ранее во вторник российское посольство в Судане заявило, что публикация британской газеты Times о российских наемниках, якобы подавлявших антиправительственные протесты в этой стране, является фейком.

Волнения в Судане начались в декабре прошлого года. В нескольких городах введен режим чрезвычайного положения, жертвами столкновений демонстрантов и правоохранителей стали 24 человека.