Посольство России в Судане отреагировало на данные об участии «вагнеровцев» в подавлении протестов

Российское посольство в Судане заявило, что публикация британской газеты Times о российских наемниках, якобы подавлявших антиправительственные протесты в этой стране, является фейком.

Times ранее со ссылкой на суданскую оппозицию сообщила, что в столице Судана Хартуме были замечены «русскоязычные наемники» из «ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости». Газета, утверждает, что «наемники» якобы патрулировали антиправительственные акции протеста и поддерживали действующего президента страны Омара аль-Башира.

«Со всей ответственностью заявляем, что российские специалисты из негосударственных структур какого-либо участия, как заявляют ряд недобросовестных западных СМИ, в подавлении протестных выступлений в Судане не принимают по определению», – сообщил пресс-атташе посольства России в Судане Владимир Томский.

Он отметил, что российские специалисты выполняют в Судане другие задачи, которые связаны с «подготовкой кадров для местных силовых структур в рамках соответствующих контрактов». Томский подчеркнул, что «секретом эта информация ни для кого не является».

«Вбросы в британской Times и ей подобных о российских наемниках носят откровенно фейковый характер с целью демонизации нашей страны и ее внешней политики», – пояснил представитель дипведомства.

Волнения в Судане начались в декабре 2018 года. В нескольких городах введен режим чрезвычайного положения, жертвами столкновений демонстрантов и правоохранителей стали 24 человека.