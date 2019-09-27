В Госдуме признали Deutsche Welle нарушителем закона

Информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle подтвердилась, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Комиссия сегодня завершила работу в отношении «Немецкой волны». Мы говорили о том, что у нас есть информация, она подтвердилась, к сожалению», – приводит его слова ТАСС.

«Немецкая волна», действуя на территории России, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченными органами», – сообщил парламентарий.

По его словам, комиссия Думы направит собранные по Deutsche Welle материалы в Минюст для рассмотрения вопроса о наделении статусом иноагента.

Кроме того, сообщил Пискарев, комиссия изучает материалы таких СМИ, как «Медуза», Русская служба BBC, «МБХ-Медиа», «Голос Америки» и «Радио Свобода», часть из которых включена в список иноагентов в России, на предмет нарушения российского законодательства.

«Мы по этим медиа пока работаем. О том, какие будут приняты решения, мы об этом сообщим позже, по окончании работы комиссии по этим направлениям», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, 19 августа Совет Госдумы создал комиссию, которая будет расследовать факты вмешательства во внутренние дела России извне. Такое решение последовало за заявлением официального представителя МИДа Марии Захаровой о том, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве. Захарова, в частности, обратила внимание на публикации Deutsche Welle.

Представители DW отказались приходить на заседания комиссии Госдумы.

Член комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Алексей Чепа в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что косвенные призывы DW и их нежелание участвовать в заседаниях комиссии приведут к санкциям, вплоть до закрытия.

В нижней палате российского парламента сообщали, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители компании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела страны 27 сентября. Кроме того, в отношении DW может быть заведено административное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обращении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях к жителям Москвы поучаствовать в несанкционированных акциях, а также о том, как посольство США в российской столице опубликовало анонс незаконных публичных мероприятий.