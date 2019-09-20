Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители компании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела страны 27 сентября. Кроме того, в отношении компании может быть заведено административное дело, заявил член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.

«Я через министерство иностранных дел и через Роскомнадзор направлю обращение к ним, если они не будут реагировать и дальше будут нам отказывать, о временном лишении или приостановлении аккредитации их представительства в Российской Федерации. У нас нет другого подхода. Они отказались категорически от цивилизованного диалога, а мы в Государственной думе готовы идти до конца», – сказал Шхагошев РИА «Новости».

Представители Deutsche Welleп ока не уведомили о своем присутствии на заседании комиссии 27 сентября.

Также материалы компании проанализируют Генпрокуратура и Роскомнадзор, по итогам проверок может быть заведено административное дело, если Deutsche Welle откажется участвовать в заседаниях думской комиссии.

По словам Шхагошева, речь идет о публикации 2009 года, где говорится об идее организовать структуру с участием США, ЕС и Турции в связи с проблемой «потери Россией Северного Кавказа». Также будут проанализированы подобные статьи от 2015 и 2018 годов.

«В случае, если они дают нам свою оценку, а я уверен, что это грязное, политическое безапелляционное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в этом случае просто я хочу выйти с предложением. Или они будут общаться с нами, что лучше, или же они будут общаться с Генеральной прокуратурой. С Генеральной прокуратурой они будут общаться через административное дело, которое будет возможно возбуждено, потому что на самом деле (публикация) «Москва, выходи!» к этому относится, можно расценивать как вмешательство», – сказал Шхагошев.

Он добавил, что Генпрокуратура и Роскомнадзор согласились подготовить соответствующий анализ на эти публикации. «Они согласились и в ближайшее время они дадут такое свое заключение, чтобы дальше мы могли для себя определиться и двигаться», – сказал депутат.

Напомним, 19 августа Совет Госдумы создал комиссию, которая будет расследовать факты вмешательства во внутренние дела России извне. Она была создана после заявления официального представителя МИДа Марии Захаровой о том, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве. Представители Deutsche Welle отказались приходить на заседания комиссии Госдумы. В Госдуме заявили, что примут меры после отказа представителей компании встречаться с комиссией. Позже в комиссии заявили, что подтвердили попытки иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД