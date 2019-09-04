В Госдуме пригрозили Deutsche Welle серьезными мерами

«Косвенные призывы DW к участию в несанкционированных митингах можно расценивать как вмешательство во внутренние дела нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД член комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Алексей Чепа. Так он прокомментировал отказ представителей DW явиться на заседания комиссии.

«На то, что Deutsche Welle отказалось идти на комиссию, будет реакция. Будем разбираться, смотреть», – подчеркнул депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что представители Deutsche Welle отказались от посещения заседаний думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. «Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна германским надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю «Дойче велле», – заявил глава администрации гендирекции DW Йоханнес Хоффманн в письме на имя главы комиссии, депутата Василия Пискарева.

«Когда все страны обвиняли RT за отличающиеся мнение от мнения того или иного государства, то поднимался жуткий вой: запреты, недопуск к участию в чем либо, попытка закрытия. А здесь мы видим, что есть прямое вмешательство во внутренние дела России, и ничего. А это даже не двойные стандарты, это абсурд»,– отметил Чепа.

Он отметил, что нежелание DW участвовать в таких мероприятиях предвиделось. За такие действия, по мнению Чепы, изданию грозят санкции, вплоть до закрытия.

«Решения будут принимать соответствующие органы, а мы будем свою позицию активно доводить до коллег на всех парламентских площадках. Если они будут полностью игнорировать наши позиции, то здесь должны быть более серьезные меры, вплоть до закрытия. Если они отказываются обсуждать ситуацию, то их не должно быть на нашем информационном рынке», – заключил Чепа.

Комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ была создана 19 августа решением Совета Госдумы. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что дипломатические сотрудники и пресса США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, вовлекаясь в несогласованные акции в Москве. На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.