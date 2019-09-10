Комиссия Госдумы подтвердила попытки вмешаться в российские выборы

Информация о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России подтверждается, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Первые результаты (работы комиссии) показывают, что информация об иностранном вмешательстве в ход российской избирательной кампании находит свое подтверждение», – передает его слова ТАСС.

Комиссия направила запросы в правоохранительные, контрольные и следственные органы, а также в спецслужбы, МИД, Роскомнадзор, Минюст и правительство Москвы. В запросах содержится просьба предоставить материалы, касающиеся возможного иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Пискарев напомнил, что ранее Deutsche Welle опубликовал «прямой призыв к жителям и гостям столицы к участию 27 июля в несогласованных акциях», а официальный аккаунт посольства США в России публиковал карту, на которой указывался точный маршрут движения и точки сбора участников несогласованного митинга 3 августа.

Госдума во вторник на заседании приняла постановление о комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По этому постановлению, комиссия займется «изучением и анализом фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», а также подготовкой законодательных мер по противодействию вмешательству. Кроме того, комиссия должна выдвигать инициативы по информированию парламентов других стран и международных организаций о вмешательстве в дела России.

Отметим, что представителей Deutsche Welle приглашали на заседание комиссии по вмешательству в выборы, однако в СМИ отказались приходить.

Ранее официальный представитель МИДа заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве.