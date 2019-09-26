В Кремле оценили мировую реакцию на инициативу Путина о ракетном моратории

Послание президента Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), направленное на предотвращение возможной дестабилизации, пока не встретило понимания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что послание президента Путина было направлено «циркулярно в основные страны Европы, Азии и различные международные организации».

По его словам, «несмотря на то, что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, президент Путин продолжает усилия с тем, чтобы не допустить рост напряженности, дестабилизацию обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет малой и средней дальности, что раньше было запрещено», передает ТАСС.

«Путин [в послании] призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружений», – пояснил Песков.

По его словам, послание «не предусматривает каких-либо ответов». «Но в то же время пока и понимания мы не встретили», – признал представитель Кремля.

«Президент продолжает усилия с тем, чтобы воспрепятствовать возможной дестабилизации, возможному возникновению угрозы, связанной с размещением таких ракет», – добавил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия категорически не согласна с обвинениями в ее адрес в нарушении ДРСМД, передает РИА «Новости».

«Российская сторона не нарушала букву ДРСМД, наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументировано обвинять в нарушении положения ДРСМД Соединенные Штаты Америки», – сказал Песков.

Напомним, Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Политолог-международник Иван Тимофеев, комментируя данную ситуацию газете ВЗГЛЯД, назвал две причины, из-за которых Европа не поддержит мораторий.

Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729 (SSC-8), которая якобы нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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