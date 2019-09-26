Зеленский описал диалог с Лавровым на приеме у Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Зеленского, глава российской дипломатии подошел к нему (на приеме у президента США Дональда Трампа, – прим. ВЗГЛЯД), когда они оба стояли в очереди, и предложил познакомиться, выразив надежду на прекращение внутриукраинского конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».

«Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», – ответил Зеленский Лаврову.

Накануне стало известно о встрече Лаврова с Зеленским на приеме у Трампа. Позднее глава МИД России раскрыл подробности краткой беседы с президентом Украины в Нью-Йорке.

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