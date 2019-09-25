Лавров рассказал о встрече с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил урегулирование ситуации в Донбассе.

«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Ранее в российской делегации сообщили, что разговор Лаврова и Зеленского получился «вполне деловой».

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