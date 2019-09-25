Директор волгоградской школы назвала преимущества госпрограммы «Точка роста»

«Открытие центра «Точка роста» в нашей школе – настоящий праздник. Хорошо, что передовые компьютерные технологии теперь доступны не только школьникам из больших городов, но и сельским детям», – сказала газете ВЗГЛЯД директор школы из Быковского района Волгоградской области Любовь Чижова. Область – один из 50 регионов, где накануне состоялось открытие технологических центров «Точка роста».

«Теперь мы создали абсолютно новое пространство для взаимодействия детей и родителей», – рассказала директор Приморской средней школы (Волгоградская область, Быковский район, поселок Приморск) Любовь Чижова.

Накануне в полусотне российских регионов прошла торжественная церемония Марафона открытий 2049 центров «Точек роста». Это мероприятие национального проекта «Образование», цель которого – открыть дорогу к передовым технологиям в школах сел и малых городов.

Сеть современных центров «Точка роста» откроет ученикам доступ для обучения по таким предметным областям как «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Информатика». В частности, программа нацелена на расширение возможностей школьной инфраструктуры школы для повышения цифровой грамотности

«Детям очень понравилось, они долго ждали этого праздника. Теперь они будут меньше времени проводить на улице без надзора», – поделилась своим мнением директор Приморской средней школы Любовь Чижова.

«Восторг детей ничем не скроешь, его можно прочитать в глазах. Школьники уже с интересом работали с виртуальными очками, учатся работать в Интернете – причем не только смотреть все подряд, а целенаправленно искать нужную информацию. Мы ведь тоже насторожены тем, что дети зачастую могут смотреть в Интернете все подряд, а здесь они получают из Сети только нужную информацию», – заключила она.

Кроме того, рассказала Чижова, с помощью программы также удалось обновить здание школы. Областной и районный бюджет выделили средства на её ремонт.

Федеральная поддержка проекта в 2019 году превышает 3 млрд рублей. Всего на обеспечение материально-технической базой, строительство зданий, обновление школьных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» до 2024 года заложено более 290 млрд рублей. Строительство новых школ в регионах поможет полностью избавиться от третьей смены уже к 2021 году.