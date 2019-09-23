Комиссар ООН ответила на хамство президента Бразилии

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет прокомментировала слова бразильского президента Жаира Болсонару о ее отце.

В сентябре Болсонару обвинил Бачелет в посягательстве на суверенитет Бразилии, когда та посетовала на «сужение демократического пространства». Обращаясь к Бачелет, он заявил: «Если бы не служащие Пиночета, который уничтожил левых в 1973 году, среди которых был и ваш отец, Чили сегодня была бы Кубой».

Бачелет сказала, что ей «жаль Бразилию», нынешний лидер которой отрицает существовавшие в его стране «диктатуру» и пытки, а также утверждает, что смерть отца Мишель Бачелет «от пыток» позволила «избежать появления второй Кубы», передает ТАСС со ссылкой на Tercera.

Отметим, что в Чили также раскритиковали Болсонару. Даже поддерживающий его прежде президент Чили Себастьян Пиньера на сей раз дистанцировался от заявления бразильского лидера.

Напомним, Болсонару оставил нелестный комментарий в адрес Брижит Макрон под публикацией в Facebook, где пользователь сравнил внешность супруг французского и бразильского лидеров. Позже граждане Бразилии извинились перед первой леди Франции за поведение своего президента.