Брижит Макрон ответила на извинения бразильцев за поведение их президента

Первая леди Франции Брижит Макрон отреагировала на извинения жителей Бразилии за неуважительную реплику президента страны Жаира Болсонару в ее адрес.

После того, как Болсонару оставил одобрительный комментарий под оскорбительным коллажем с изображением Брижит Макрон, бразильские интернет-пользователи запустили в Сети хэштег #DesculpaBrigitte, который означает – «Прости, Брижит». Комментаторы утверждают, что им стыдно за лидера страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Parisien.

По информации от источника, близкого к первой леди Франции, она узнала о поддержке со стороны бразильцев и была очень тронута.

Комментарий Болсонару был размещен в Facebook. «Не унижай этого типа, ха-ха-ха-ха», – написал президент под коллажем с изображением жены Макрона.

Позже Болсонару заявил, что не подразумевал ничего плохого, и извиниться перед ним должен сам Макрон. Бразильский писатель Пауло Коэльо записал видеообращение, в котором принес извинения всем французам за поведение главы государства.