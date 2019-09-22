В партии Зеленского усомнились в необходимости перенимать у Европы ценности

Украина должна сохранять свои традиционные ценности и не копировать все подряд у Европы, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

По словам Верещук, у Украины – свой путь, и не следует сравнивать ее с другими странами, передает РИА «Новости». «Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам», – добавила депутат от партии Владимира Зеленского.

«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать – нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», – заявила парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Она констатировала, что западные страны заняты своими проблемами и даже не могут найти общий язык между собой, поэтому об Украине там редко вспоминают.

«У них своих проблем хватает. Посмотрите, Европейский Союз трещит по швам как объединение: Brexit, сепаратистские движения», – пояснила Верещук.

Ранее в Германии заявили о провале воспитания западных ценностей в Восточной Европе.

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции страны курс на вступление в ЕС и НАТО.

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