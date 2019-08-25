В Германии заявили о провале воспитания в Восточной Европе западных ценностей

Восточноевропейские страны успешно прошли путь экономической трансформации от плановой к рыночной экономике, что стоило им больших жертв. Однако этим «нелиберальным государствам» не удалось привить западные ценности, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

С падения железного занавеса прошло 30 лет, с начала расширения ЕС – 15 лет, 20 лет исполнилось евро, а Восточному партнерству – 10, напоминает Frankfurter Allgemeine. Издание подчеркивает, что ни один другой регион на континенте не изменился так кардинально, как северо-восточная, средне-восточная и южно-восточная Европа, передает ИноТВ.

Автор статьи указывает, что страны, вступившие в ЕС и частично в еврозону с 2004 года, «показали стремительный экономический рост». Так, по сравнению с 1990 годом доход на душу населения в Польше увеличился в пять раз.

Издание пишет, что этим гражданам был предоставлен «доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, здоровому питанию, работающим инфраструктурам». Отмечается и рост продолжительности жизни.

«Этот прогресс на Востоке ЕС дался нелегко», – констатирует автор, напоминая о трудном переходе к рыночной экономике, приватизации госпредприятий, открытии границ для западных товаров. В итоге перестали существовать целые промышленные области, а тысячи людей остались без работы, «процветали коррупция и кумовство».

Восточноевропейские страны «начали расти быстрее, чем старые члены союза», однако, продолжает автор статьи, «понадобятся еще десятки лет до того, как Восток доберется до уровня Запада».

«Многие из них убеждены, что Брюссель и вообще Запад не воспринимают их всерьез и не понимают, например, того, что касается миграционной политики или отношений с Россией. Именно это убеждение привело к националистическим, популистским и евроскептическим перекосам в Варшаве, Будапеште и других столицах», – констатирует издание.

Эти страны стали членами ЕС и НАТО, частью международного рынка и производственной цепочки, но надежды на то, что им также получится привить западные ценности, не оправдались, подчеркивает автор статьи. «Не нужно брать в пример Китай, чтобы понять, что капитализм функционирует и в нелиберальных режимах», – заключает Frankfurter Allgemeine.

Ранее ученый из Кембриджа Кристофер Кларк в интервью германской Die Welt подчеркивал, что после Brexit можно ожидать дальнейшего уменьшения ЕС в размерах. Если достичь европейского единства невозможно, нужно быть готовыми освободиться от лишнего груза, полагает Кларк.

Немецкий политолог Александр Рар оценил идею сокращения ЕС за счет «лишнего груза».