Немецкий эксперт оценил идею сокращения ЕС за счет «лишнего груза»

«Евросоюз в самом деле может ожидать если не сокращение, то переход к режиму «Европы двух скоростей», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал публикацию Die Welt о возможности «освобождения от лишнего груза». Но если вслед за Британией из ЕС выйдет Италия, то это обрушит единую Европу, считает эксперт.

Дискуссии об изменении формата ЕС действительно ведутся, констатирует германский эксперт Александр Рар. «Примером может служить не только мнение в интервью Die Welt Кристофера Кларка (австралийского эксперта, живущего в Британии), – отметил эксперт. – Я сейчас читал весьма интересные материалы по поводу Брексита, и надо отметить – долгое время говорилось о том, что Россия является какой-то «другой Европой», а теперь «другой Европой» становится Англия. Европа уже не такая, как была. Сейчас возникают совершенно новые вызовы внутри Европы, в том числе и в области безопасности».

Напомним, что ученый из Кембриджа Кристофер Кларк в интервью германской Die Welt подчеркнул: после Брексита можно ожидать дальнейшего уменьшения ЕС в размерах. Если достичь европейского единства невозможно, нужно быть готовыми освободиться от лишнего груза, полагает Кларк.

Александр Рар, в свою очередь, отмечает: нынешний формат объединенной Европы – «28 стран-членов минус Великобритания» работает с трудом: странам ЕС не по пути ни в экономическом, ни в финансовом, ни в идеологическом плане. «Юг отстает от Севера, а Север не готов платить за Юг, – отмечает Рар. – В экономическом плане Северная Европа с удовольствием отказалась бы от проблемных стран на юге еврозоны. Это не только Греция, сейчас это Италия, завтра, вероятно, Испания. Но если Италия вслед за Великобританией выйдет из Европейского союза, то ЕС просто перестанет существовать».

Но страны ЕС стремятся освободиться и от идеологического груза, навязываемого из Брюсселя. «В первую очередь Польша и Венгрия, сейчас все больше Словакия и Чехия не поддерживают либеральный канон ценностей «старого Запада». В странах Восточной Европы крепнет убеждение: им не по душе то постмодернистское общество, которое можно наблюдать в Западной Европе, – отмечает Рар. – После того, как эти страны простились со своим коммунистическим прошлым, они хотели попасть в традиционную Европу, как она им представлялась, а не в какую-то ультралиберальную модель, которую они не могут понять».

На самом «старом Западе», в свою очередь, крепнет идея отказаться от Восточной Европы ради сохранения идеологического единства, «а восточноевропейские страны лет через 20 поймут, как хорошо быть демократами», отмечает Рар.

В итоге, прогнозирует немецкий эксперт, дело будет идти к варианту «Европы двух скоростей». Эту концепцию, напомним, сравнительно недавно на словах поддержала и Ангела Меркель. Как поясняла DW, идея «Европы двух скоростей» подразумевает: каждая страна Евросоюза получает свободу в зависимости от собственных приоритетов и внутриполитических реалий присоединяться или не присоединяться к тем или иным интеграционным проектам, которые выдвигает Брюссель. Но на деле как раз Берлин не склонен давать зеленый свет «двум скоростям».

«Как немецкий эксперт я должен сказать, что Германия не видит и не приемлет такой вариант. Германия потеряет свою идентичность, если Европа не будет дальше интегрироваться, – подчеркнул Рар. – Немецкие элиты сделали очень большую ставку на свою собственную интеграцию в общеевропейские структуры. Они понимают, что если такой интеграции не произойдет, то опять возникнут враждебные отношения с соседями, которые обвинят немцев в национализме». В Берлине боятся такого развития событий, и Германия, как самая мощная страна ЕС, будет бороться за сохранение статус-кво и укрепление единства Евросоюза, отмечает германский эксперт. Возвращения к «Европе национальных государств» не хочет и Франция, полагает Рар.

Но план «Европы двух скоростей» как «план Б» где-то уже готов, считает эксперт. «Если одни страны будут идти к «Соединенным Штатам Европы», то другие выберут те отношения, которые сейчас есть у Швейцарии или Норвегии (не входящих в ЕС – прим. ВЗГЛЯД) – политически держаться в стороне, но экономически пытаться выиграть от связи с единой Европой», – отмечает Рар.

«Если еще пару лет назад говорилось о том, что «коренная Европа» будет объединять большинство стран континента и лишь некоторые страны отойдут в сторону, то сейчас я уже думаю, что «коренная Европа» будет состоять из очень немногочисленных стран», – резюмирует Рар.

Отметим, что практически одновременно с публикацией интервью Кларка в МИД Украины признали: Евросоюз, вопреки обещаниям, не планирует интегрировать Украину в свой внутренний рынок.

«Украина стала громадным разочарованием для Европы, – отмечает Александр Рар. – Многим казалось, что после первой и второй революций, которые здесь у нас называют либеральными и демократическими, Украина быстрыми шагами пойдет в сторону ЕС, поверили в новых политиков. Но сейчас здесь просто не понимают, что происходит в Киеве. Украина становится очень дорогим «удовольствием» для Европейского союза. Германия и Франция, взявшие на себя определенные обязательства перед Украиной, возможно, готовы еще платить этой стране, но терпение уже иссякает».