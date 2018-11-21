В Киеве признали нежелание ЕС пускать Украину на свой рынок

Европейский союз, вопреки обещаниям, не планирует интегрировать Украину в свой внутренний рынок, считает советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

«Единственное исключение в нынешней повестке дня – энергетика – лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», – написал он в статье для издания «Зеркало недели».

Качка подчеркнул, что особенно эта проблема заметна на примере Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

К примеру, украинские власти постоянно говорят, что новое законодательство соответствует законам ЕС в сфере технического регулирования. Однако, несмотря на это, в Брюсселе откладывают заключение соглашения в этой сфере. Так, в первом квартале 2019 года стороны договорились лишь «изучить возможности для начала оценки инфраструктуры качества на Украине со стороны ЕС».

«То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается», – заключил Качка.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Виктор Бондарь также заявил, что Европа «надурила» Киев «по экономическим соглашениям».