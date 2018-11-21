В Раде поняли, что Европа «надурила» Украину

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NewsOne заявил, что Евросоюз (ЕС) «надурил» Украину.

Бондарь заявил, что Европа «надурила» Киев «по экономическим соглашениям», передает RT.

Так, Евросоюз дал квоты на поставку товаров, «которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год».

По его словам, ЕС «не дает Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли», чтобы страна могла конкурировать с европейскими странами «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».

Ранее Евросоюз счел контрпродуктивным введение санкций из-за инцидента в Керченском проливе.