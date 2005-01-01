Закон о курсе Украины в НАТО вступил в силу

Вступил в силу закон, который закрепил в конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО, сообщают информационные агентства.

Накануне закон был опубликован в правительственной газете «Голос Украины». В силу он вступает «со дня, следующего за днем его опубликования», передает ТАСС.