В СПЧ высказались о решении суда по делу Устинова

Повсеместная реакция на дело в отношении актера Павла Устинова и последовавшее за этим решение суда об изменении ему меры пресечения продемонстрировали наличие гражданского общества в России и работу законных правовых механизмов, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Брод заявил, что приветствует решение отпустить Устинова под подписку о невыезде, передает РАПСИ.

«Во-первых, гражданское общество в России показало, что оно есть и обращает внимание на проблемы: в защиту Устинова выступали и общественники, и деятели культуры, я лично говорил о вопросах к качеству следствия и объективности судьи. Генеральная прокуратура показала, что не на словах надзирает за законностью. Так что пока рано хоронить наше правосудие. Сработали законные правовые механизмы. Кроме того, произошедшее – очередной урок для нашего следствия и судебных инстанций: все действия должны быть максимально прозрачны, объективны и в строгих рамках закона. Ожидаем апелляцию», – пояснил он.

Также эксперт сообщил, что ему известно об инциденте в Пермском крае, где театральную актрису, заступившуюся за Устинова, собрались уволить.

«Такие мелкие расправы не красят местное руководство от культуры. У нас демократическая страна и в рамках закона каждый волен высказывать свои взгляды и предпочтения. Причем за Устинова заступилась не только оппозиция: секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал его дело вопиющей несправедливостью. Так что, подытожу, дело Устинова привлекло внимание не только оппозиции, а всех здравых людей, радеющих за закон и справедливость», – заключил Брод.

Ранее блогеры отреагировали на освобождение Устинова.

Актер, осужденный за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, выйдет из СИЗО до конца дня.

Напомним, дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена. По его ходатайству прокуратура обжаловала меру пресечения актеру.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что не видит политики в деле Устинова. Омбудсмен подчеркивала, что актер содержится в СИЗО необоснованно. Представитель уполномоченного присутствовал на суде.