В учениях «Центр-2019» задействовали около 130 российских и китайских вертолетов

В рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на аэродромы в Оренбургской области перебазированы 128 вертолетов армейской авиации Вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая, сообщили в Минобороны.

Винтокрылые машины переброшены на аэродромы Соль-Илецк и Оренбург-2. В учениях задействованы российские транспортные вертолеты Ми-8, Ми-8АМТШ, ударные – Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-52 и китайские Z-10, Ми-171, передает ТАСС.

В пресс-службе Минобороны пояснили, что «армейская авиация будет обеспечивать переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, наносить огневой удар по боевым порядкам условного противника».

Ранее Минобороны раскрыло план командно-штабных учений «Центр-2019». При этом глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что учения не направлены против других стран.

Стратегические командно-штабные учения «Центр – 2019» проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Кроме того, в маневрах принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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