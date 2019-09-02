Нахимовцы в Мурманске торжественно открыли учебный год

В мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний, с праздником курсантов поздравили глава Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«Наша общая задача – сделать образование в Мурманской области востребованным и престижным. Нахимовское училище воспитывает элиту России. Для нас особенно актуально воспитание сильных духом, профессиональных офицеров. Желаю вам успешной учебы, несгибаемой воли и крепкого здоровья», – передает РИА «Новости» слова Чибиса.

Он напомнил, что из стен Нахимовского училища вышла целая плеяда флотоводцев – специалистов Военно-морского флота, командиров кораблей, командующих соединениями.

С Днем знаний нахимовцев поздравили также руководители области и города Мурманска. Завершились торжества по традиции символическим первым звонком и прохождением личного состава училища торжественным маршем.

В этом году ряды мурманских нахимовцев пополнили 80 первокурсников. Всего новый учебный год в мурманской «нахимовке» начали 380 воспитанников. 65% из них – из Мурманска и Мурманской области, 35% прибыли из других регионов России.