На Украине утвердили план подписания транзитного контракта по газу

Украинское правительство приняло все необходимые решения для подписания транзитного контракта по газу, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы приняли необходимые решения, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы (от компании «Нафтогаз») и возможность подписания договора согласно требованиям третьего энергетического пакета и европейского законодательства», – цитирует ТАСС министра.

Между тем премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Twitter о том, что кабмин одобрил план создания независимого оператора ГТС для «Нафтогаза».

«Правительство одобрило анбандлинг-план для «Нафтогаза», – сообщил Гончарук.

Ukraine's Cabinet of Ministers approved unbundling plan for NJSC “Naftogaz”. pic.twitter.com/wGdQlfgXOU — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 18 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз подписал соглашение с крупным международным трейдером на поставки около 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года. Кто именно станет поставщиком, компания не уточняет.

До этого Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но Киев к ним готов. В Киеве также заявили, что потребуют от Москвы компенсацию, если Газпром будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев заявлял, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде.

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