Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует у Москвы компенсацию, если Газпром будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда Газпрому не придется компенсировать нам эти 11-14 млрд долларов. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», – передает его слова ТАСС.

Речь идет о компенсации, которую Украина требует в рамках нового арбитража против Газпрома. Основанием для компенсации является действующий транзитный контракт, по которому Киев имеет право требовать пересмотра тарифа. Слушания по делу назначены на весну 2021 года.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина утвердит модель анбандлинга Нафтогаза (разделение компании и выделение из нее газотранспортной системы) на следующем заседании правительства 18 сентября. Это одно из требований Евросоюза к Украине, а также предпосылка для заключения нового контракта по транзиту газа.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но Киев к ним готов.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев заявлял, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде.