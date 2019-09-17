Нафтогаз договорился закупить газ у тайного поставщика

Нафтогаз подписал соглашение с крупным международным трейдером на поставки около 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года.

По словам главы газового бизнеса Нафтогаза Андрея Фаворова, компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита, говорится в пресс-релизе компании.

Кто именно станет поставщиком, компания не уточняет. При этом отмечается, что поставки не зависят от действий Газпрома.

«Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой на Украине будет тепло, чтобы не делали наши северные коллеги», – отметил Фаворов.

Также в пресс-релизе указано, что Нафтогаз рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров относительно поставок газа, чтобы воспользоваться ими в 2020 году в случае коммерческой целесообразности.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но Киев к ним готов. В Киеве также заявили, что потребуют от Москвы компенсацию, если Газпром будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев заявлял, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде.