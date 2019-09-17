От «болезни вейперов» в США умер седьмой человек

Седьмой смертельный случай в результате заболевания, предположительно, вызванного курением вейпа, зарегистрирован в США, сообщило окружное отделение министерства здравоохранения.

Погибший мужчина проживал в округе Туларе штата Калифорния, его смерть стала вторым зарегистрированным случаем летального исхода от респираторного заболевания, спровоцированного вейпом, в штате.

«Отделение минздрава округа Туларе хотело бы предостеречь всех жителей, что любое использование электронных сигарет представляет угрозу здоровью легких и может спровоцировать развитие острых легочных заболеваний с возможным летальны исходом», – цитирует РИА «Новости» сообщение доктора Карен Хаит на странице отделения в Facebook.

Предположительно, заболевание вызывает масло с витамином Е. Это вещество было обнаружено в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие. Однако, как отмечает минздрав, предварительные выводы о причинах заболевания делать пока рано.

Ранее в США в разных штатах были зарегистрированы пять смертельных случаев из-за курения электронных сигарет. Ситуацию с распространением заболевания, вызванного вейпами, уже назвали эпидемией. Власти США собираются запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов.