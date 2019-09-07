В США возросло число погибших от курения вейпов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зарегистрировали на американской территории гибель пяти человек в результате курения электронных сигарет.

Случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон, передает ТАСС.

В общей сложности число заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа, возросло до 450 случаев. Они отмечены в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.

Ранее сообщалось о трех случаях смерти от неизвестной болезни, связанной с курением вейпов.

В одном из американских штатов впервые запретили продажу электронных сигарет.