В США зафиксировали три смерти от загадочной болезни из-за вейпов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зарегистрировали на американской территории смерть троих человек, куривших электронные сигареты и госпитализированных с легочными заболеваниями, сообщает телеканал CNN.

По данным канала, в стране в настоящее время проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах. Неделей ранее этот показатель составлял 215 человек в 25 штатах, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о двух случаях летального исхода от неизвестной болезни, связанной с курением вейпов. После этого в одном из американских штатов впервые запретили продажу электронных сигарет.

Первый случай смерти, предположительно, от вейпов, был зарегистрирован в августе в штате Иллинойс.

В период с 2017 по 2018 год свыше 1,5 млн американских подростков стали зависимы от никотина. Число курящих вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году возросло на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше.