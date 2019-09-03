В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов

В Соединенных Штатах уже 215 человек заболели загадочной болезнью, связанной с курением вейпов, сообщают СМИ со ссылкой на медиков. Ситуацию называют уже эпидемией.

Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.

В основном пациентами становятся 20-летние молодые люди. Они приходят к врачам с сильной одышкой, усталостью и часто после нескольких дней рвоты, лихорадки. Некоторым приходилось оказывать помощь в отделении интенсивной терапии в течение нескольких недель.

При этом лечение осложняется тем, что пациенты не знают, каким именно веществом они могли отравиться.

Предполагается, что болезнь мог вызвать неизвестный токсин, попавший в состав курительной смеси. Также возможной причиной называют длительное и интенсивное употребление электронных сигарет и марихуаны.

При исследовании легких болезнь сначала выглядит как серьезная вирусная или бактериальная пневмония, однако дальнейшие тесты не выявляют инфекции.

В конце августа сообщалось, что в США скончался первый человек, ставший первой жертвой курения вейпа.

Перед этим сообщалось, что вызванная курением вейпа загадочная болезнь поразила почти 100 человек в США.

Эксперты рассказали, чем опасны вейпы и электронные сигареты.